قناة الناس تعرض احتفال الأطفال بالعيد من مسجد الصحابة بشرم الشيخ «فيديو»

أذاعت قناة الناس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر احتفال الأطفال بالعيد فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، داخل مسجد الصحابة، بالبلالين والتكبيرات.

مظاهر العيد في المحافظات

وحرصت قناة الناس، على إذاعة مظاهر صلاة العيد من عدد من مساجد محافظات ومدن الجمهورية، ونقلت مظاهر العيد من تكبيرات واحتفالات.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس، بشكلها الجديد في أول رمضان، وقدمت مجموعة متنوعة من البرامج الاجتماعية مثل برامج «حواء»، و«بيتك»، و«رميم»، و«احتياج»، إلى جانب مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج «الإمام الطيب»، و«حديث المفتي»، و«لعلهم يفقهون»، و«فتاوى الناس»، حيث يستقبل أمناء الفتوى بدار الإفتاء تساؤلات الناس على الهواء ويجيبون عليها.