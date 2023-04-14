خطة «أوقاف جنوب سيناء» للاحتفال بليلة القدر في 18 مسجدا بالمحافظة

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق على خطة احتفال مديرية أوقاف جنوب سيناء بليلة القدر، مشيراً إلى أن الاحتفال الرئيسي سيقام في مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتفال الاثنين المقبل وسيبدأ بعد صلاة التراويح، حيث يتم تلاوة آيات القرآن الكريم، ثم كلمة الأوقاف حول فضل ليلة القدر، وكلمة محافظ جنوب سيناء، وتبدأ مراسم تسليم حفظة القرآن الكريم جوائز المسابقة التي أعلن عنها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

احتفال المساجد بليلة القدر

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنه تقرر إقامة احتفالات ليلة القدر في مدن المحافظة، حيث جرى تحديد مسجد كبير في كل مدينة لإقامة احتفالية ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن بكل مدينة، بحضور رئيس كل مدينة نيابة عن محافظ جنوب سيناء.

وقال إن إجمالي المسجد التي تقام فيها احتفالية ليلة القدر في جنوب سيناء 18 مسجدا في المدن والوديان والتجمعات البدوية، يحضرها مدير إدارات الأوقاف بالمدن والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

أسماء المكرمين من حفظة القرآن الكريم

وأكد «غيط» أن محافظ جنوب سيناء اعتمد الأسماء الفائزة في مسابقة القرآن الكريم المشتركة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف، وتقرر تكريمهم الاثنين المقبل على هامش احتفالات المحافظة بليلة القدر في مسجد السلام بشرم الشيخ.

وجاءت أسماء المكرمين كالتالي:

1- ياسر حافظ عبد الرحمن محمد، القرآن الكريم كاملا.

2- قمر أبو زيد قاسم، القرآن الكريم كاملا.

3- عبير صابرين المتولي العيسوي، القرآن الكريم كاملا.

4- نهى ضياء الدين إبراهيم، القرآن الكريم كاملا.

5- ناصر محمد رمضان، القرآن الكريم كاملا.

6- أروى السيد محمود شرف، نصف القرآن الكريم.

7- مريم عادل حامد علي، نصف القرآن الكريم.

8- عبد الرحمن بسام محمد، نصف القرآن الكريم.

9- سارة ممدوح عبد الخالق، حفظ 10 أجزاء من القرآن.

10- أروى صلاح حسين علي، حفظ 10 أجزاء.

11- عبد الحليم محمود عبد الرحيم، حفظ 7 أجزاء.

12- محمد عشري محمد عبد الهادي، حفظ 7 أجزاء.