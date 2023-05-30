كيف يتم متابعة طلبك على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؟.. اعرف التفاصيل

أوضحت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، على الموقع الرسمى لها، أنه يمكن تقديم الشكوى ومتابعتها من خلال عدة طرق، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين.

خطوات متابعة الشكوى على منظومة الشكاوى

وأشارت إلى أنه تجرى متابعة الشكوى، من خلال إدخال رقم الشكوى، وكذلك إدخال الرقم القومي في خانة متابعة الشكوى بالصفحة الرئيسة، أو بعد أن يجرى تسجيل الدخول من خلال ضغط المستخدم على الشكوى في قائمة الشكاوى، مشيرة إلى أن المعلومات التي تقدمها خلال تسجيلك معلومات حسابك لن يجرى الإطلاع عليها إلا من خلال الجهة الحكومية المكلفة ببحث الشكوى.

طريقة تسجيل شكوى جديدة على المنظومة

ولفتت منظومة الشكاوى إلى أنه يجرى تسجيل شكوى جديدة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- اختيار قائمة الشكاوى كخطوة أولى.

- في قائمة الشكاوى يجرى الضغط على تسجيل شكوى جديدة.

- يختار الشخص القطاع، ثم الخدمة التي يريد الشكوى منها.

- إدخال موضوع الشكوى في الخانة الموفرة.

- آخر خطوة هي ادخال تفاصيل الشكوى، ثم النتيجة المتوقعة لحل الشكوى.

- يجرى إدخال المرفقات إن وجدت.