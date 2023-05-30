3 حالات غرق في افتتاح مصيف الإسكندرية.. والسبب ارتفاع الأمواج

افتتح موسم الصيف بالإسكندرية 2023، بتسجيل 3 حالات غرق خلال أقل من 24 ساعة، جميعهم في قرى الساحل الشمالي غرب المدينة الساحلية، إذ تم العثور على جثمان أحدهم، ويجرى البحث عن إثنين آخرين وسط تحذيرات عدة للمواطنين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، لعدم ارتفاع أعداد الضحايا مبكرا.

غرق شابين في مارقيا

بدأت الواقعة الأولى حين غرق شابين عمرهما 22 سنة، الأول «محمد أحمد» وتم انتشال جثمانه، والثاني محمد جمال عوض الله، ويجري البحث عنه، منذ صباح أمس الاثنين في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

غرق شاب في قرى الساحل الشمالي

أما الحادث الثاني وقع على بعد كيلومترات قليلة من الحادث الأول، إذ وقع الحادث الثاني بعد غرق شاب يدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع بمحافظة المنوفية، إذ غرق أمس الاثنين الساعة 7 ونصف مساء، في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأمواج نسبيا، ويحاول المتطوعون البحث عن الجثمان، بالتعاون مع غواصين الخير.

تكثيف عمليات البحث

وأكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين في الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تم توزيع كافة الغواصين على مكاني الغرق، لبدء عمليات البحث أملا في انتشال الجثمانين بأسرع وقت ممكن.