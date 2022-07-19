 محافظ الإسكندرية: إشغالات الفنادق والشواطئ وصلت إلى 100% ولا غرقى اليوم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نسبة الإشغال في الشواطئ والفنادق، وصلت إلى 100% منذ إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أن المحافظة تتابع يوميا مع الأرصاد الجوية مستجدات الطقس وارتفاع الأمواج، حرصا على سلامة المصطفين وخاصة الأطفال.

تحذير من الأرصاد الجوية

أوضح «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه بعد وصول تحذير من الأرصاد الجوية بارتفاع الموج أمس، جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى شواطئ المحافظة، التي بلغت 61 شاطئا، من خلال زيادة عدد الغطاسين والمنقذين مع تكثيف تواجد عناصر مراقبة الشواطئ من أبراج المراقبة، وكذلك رفع الرايات الحمراء، لتنبيه المواطنين بارتفاع مستوى البحر واستخدام المكبرات الصوتية.

شواطئ لا تشهد ارتفاعات في الأمواج

وأشار «الشريف»، إلى أن هناك التزاما من المصطفين، وفي ظل ارتفاع الأمواج لحد الخطورة يسمح للمصطفين بدخول الشواطئ والاستمتاع بالهواء وشكل البحر فقط، دون السماح لهم بنزول المياه، لافتا إلى أنه برغم ارتفاع الأمواج إلا أن هناك شواطئ لا تشهد ارتفاعات في الأمواج وبناء عليه يسمح بنزول المصطفين لمسافات معينة وفقا لما تقرره إدارة الشاطئ بشكل متغير بالاتفاق مع منسوب الأرض والماء.

20 غريقا منذ بدء موسم الصيف

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه لم يتلقى أي بلاغات عن حالات غرق اليوم، والوضع العام ما زال مستقرا، معلنا أنه منذ بدء الموسم، وصل عدد الغرقى إلى 20 غريقا، وهو عدد معتاد كل عام، موضحا أن هناك بعض الشواطئ خارج الخدمة وبعيدة عن نظر ومتابعة الأمن، ويتسلل إليها بعد المصطفين لنزول البحر ويتعرضون للغرق، وكذلك من ينزل للبحر قبل الفجر أو بعد الغروب.