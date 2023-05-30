يسعى فريق نادي الزمالك للفوز على طلائع الجيش، الليلة، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 من الدوري، ويرغب الزمالك من خلال المباراة في حصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره، بعد تعادله الأسبوع الماضي أمام الداخلية، في حين يسعى فريق طلائع الجيش للفوز من أجل تحسين ترتيبه في جدول الدوري.

ويحتل حاليا فريق الزمالك المركز الرابع فى ترتيب الدوري المصري، فى حين يحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر، ويمكن معرفة موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة، من خلال التقرير التالي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يستضيف ستاد القاهرة الدولي الليلة في الثامنة مساء، مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ23 من الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 47 نقطة، ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة، وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المباراة، عبر تردد 1186، معدل الترميز: 27500، رأسي.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن على النحو التالي.

- الأهلي 62 نقطة

- بيراميدز 58 نقطة

- فيوتشر 54 نقطة

- الزمالك 47 نقطة

- المقاولون العرب 41 نقطة

- فاركو 10 نقطة

- الاتحاد السكندري 40 نقطة

- المصري 40 نقطة

- إنبي 36 نقطة

- سموحة 35 نقطة

- الإسماعيلي 32 نقطة

- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

- البنك الأهلي 31 نقطة

- أسوان 31 نقطة

- غزل المحلة 31 نقطة

- الداخلية 28 نقطة

- طلائع الجيش 26 نقطة

- حرس الحدود 16 نقطة