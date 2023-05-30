أماكن دورات الدعم النفسي للوافدين السودانيين.. 4 مراكز بالقاهرة والإسكندرية

نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، دورة الدعم النفسي للوافدين السودانيين بالمساحات الصديقة، داخل مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة.

وفي السطور التالية، نعرض أماكن دورات الدعم النفسي للوافدين السودانيين، والهدف من إنشائها، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن دورات الدعم النفسي للوافدين السودانيين

وخصصت وزارة الشباب أماكن دورات الدعم النفسي للوافدين السودانيين، في مركز شباب المعادي 77، وحلمية الزيتون.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بالوافدين السودانيين، وفقا لما أكدته منال جمال، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لافتة إلى أن تلك الدورات تأتي في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف دمجهم في المجتمع المصري وعمل برامج الدعم النفسي، والتوعية الصحية، والتثقيف الصحي، والتعرف على الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ دورات حرفية.

إنشاء 4 مساحات صديقة

وجرى إنشاء 4 مساحات صديقة في عدد من مراكز الشباب، هي:

- المعادي 77 ، وحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة.

- مركز شباب الحرمين، ومركز شباب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.