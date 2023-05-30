مسؤول أممي: مصر متميزة في التعامل مع السودانيين والسوريين

كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ما سيقدمه المجتمع الدولي لمصر، لاستضافتها أرقاما إضافية من اللاجئين، إذ تستضيف مصر نحو 5 ملايين سوداني في سنوات سابقة، بالإضافة إلى نحو 175 ألف نازح جراء الأزمة الأخيرة، من أجل توفير المتطلبات الآنية، وفي الأجل المتوسط التي يحتاجها نازحو السودان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «هناك احتياجات تتمثل في شقين، الأول إنساني بامتياز، وهي متطلبات عاجلة لا يمكن تأجيلها وتتعلق بالرحلة الطويلة التي يقطعها هؤلاء، مع ارتفاع درجات الحرارة من الخرطوم، إذ أن الجو حار جدا، وأحيانا يضطرون للانتظار، لأن هناك إجراءات يجب اتخاذها، ومن الشق الإنساني أهم مؤسسة تتعامل معهم فور الوصول هي الهلال الأحمر المصري، ونحن ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ندعها بالموارد، ونحن جميعا نعمل من خلالها على أنها تملك العلاقات وموجودة على الأرض، ولكن نحن أيضا نقوم ببعض المساعدة المباشرة، ليس لدينا تواجد على الحدود ولكننا نزور كثيرا، ونحاول أن نساعد».

وتابع: «مثلا نقيم خيام على الحدود طبقا لطلب السلطات، كل القادمين، لا يمكن أن يبقوا على الحدود، فيذهبون إلى أبو سمبل وأسوان ثم القاهرة، فنحاول أن ندعمهم، ولدينا بالفعل برنامج لدعم اللاجئين، فنقدم لهم الدعم النقدي وبطرق مختلفة».

وأشاد مفوض اللاجئين، باستقبال مصر وحسن تعاملها مع اللاجئين، مؤكدا أن مصر دولة متميزة وتستقبل النازحين إليها بكرم شديد ويتعامل الشعب المصري معهم كأنهم إخوة: «مصر تعتبر دولة متميزة في تعاملها مع السودانين والسوريين، فبالرغم من تحدياتها فهي تستقبل القادمين كأخوة وتسمح لهم بالدخول إلى النظام التعليمي والصحي».

أهمية حديث الرئيس السيسي معه اليوم

وأشار إلى أهمية حديث الرئيس السيسي معه، فيما يخص الدعم الإضافي المطلوب لمصر لتتعامل مع الأرقام الإضافية للنازحين قائلاً: «النقطة التي أثارها الرئيس، وأتفق معه تماما، الاحتياج إلى دعم، تزامنا مع قدوم عدد آخر جديد نتيجة الأزمة، وأنا اتفق معه تماما، وعلينا أن نحشد مزيدا من الموارد، ليس فقط للمساعدات الإنسانية، لكن أيضا للخدمات الاجتماعية المصرية، والبنية التحتية المصرية، التي يتم الضغط عليها بكل هذه الأعداد».

مناشدة للمجتمع الدولي

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم والحشد لمصر، لاستقبالها الرقم الأكبر من نازحي السودان، مؤكدا أنه سيروج ويحشد لها على صعيد المجتمع الدولي: «أتفق تماما مع طرح الرئيس السيسي، ولن أقوم فقط بعملي، لكني سأدعم وأروج لهذه الفكرة دوليا، لتقديم مزيد من الدعم لمصر في هذا الإطار».