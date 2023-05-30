ضبط 220 مخالفة في حملات تموينية بالمنوفية

تكثف مديرية التموين بمحافظة المنوفية، الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق والتعامل القوي والمفاجئ مع المخالفات والشكاوي التي تصل إلى الإدارات، إذ تم ضبط عشرات المخالفات وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، إن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 220 مخالفة على مدار اليوم، في إطار متابعة الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري، والمرور على المخابز، والتأكد من توافر المعايير والمواصفات القياسية التي وضعتها وزارة التموين على تلك المخابز.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التي يتم تنفيذها في مدن وقرى المحافظة تأتي في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية للأجهزة التنفيذية بتكثيف المتابعة خلال تلك الفترة، والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب في سلع المواطنين.

مصير السلع المضبوطة

وأشار إلى أنه تم التحفظ علي كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، موضحًا أن المضبوطات يتم التخلص منها وإعدامها بعد صدور قرار جهات التحقيق، كما يتم متابعة مصانع الأعلاف، ومنع استخدام القمح في تصنيعها وفق توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.