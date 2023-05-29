محافظ أسيوط يتابع مشروع صرف صحي البداري بتكلفة 70 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي العقال البحري ومنشأة البداري، بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تعدت 97% للشبكات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى «العقال البحري والعقال القبلي ومنشأة البداري»، التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز البداري.

كما تفقد المحافظ، أعمال تنفيذ مشروع محطة رفع صرف صحي قرية نجع جزيرة قاو بمركز البداري، التي تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بتنفيذها، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ تمهيدًا لتسليمها وشغيلها خلال الأيام القادمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

نسب تنفيذ المشروع

كما تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمشروع الصرف الصحي وتوصيل شبكات الصرف والخطوط الرئيسية بالقرية، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لمراحل تنفيذ المشروع ونسب التنفيذ التي تعدت 97% من الشبكات وجاري استكمال باقي الأعمال.

تنفيذ 153 مشروع صرف صحي

وأشار «سعد»، إلى أنه يجرى تنفيذ خطة المحافظة المتكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع، لافتًا إلى أنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع وعدد 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.