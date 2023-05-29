توريد 82 ألف طن قمح إلى 28 شونة وصومعة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتابع بصفة دورية، جهود استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2023، لافتًا إلى استقبال 82 ألفًا و380 طن قمح، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات.

جودة الأقماح الموردة

وأكد محافظ أسيوط، أنه يجري تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة، للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأوضح المحافظ، أنّ مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة، قد بلغت 167 ألف فدان، حيث تزداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة، وجرى حصاد 159 ألفًا و600 فدان حتى الآن، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية، وكل الجهات المعنية، لتقديم جميع أوجه الدعم، وتسهيل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

الكميات الموردة من القمح

ومن جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه جرى توريد 35757 طنًا و529 كيلوجرامًا، بشون البنك الزراعي المصري، و17227 طنًا و356 كيلوجرامًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 19383 طنًا و39 كيلوجرامًا للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب، و10013 طنًا و932 كيلوجرامًا، إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار)، ليصل إجمالي ما جرى توريده حتى الآن، إلى 82 ألفًا و380 طنًا و932 كيلوجرام قمح، منوهًا إلى زيادة كميات القمح الموردة خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.