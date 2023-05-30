تفاصيل القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة مواد بناء من موقع عمل بمصر القديمة

خضع 6 أشخاص متهمين بسرقة كميات من مواد البناء من موقع عمل تابع لإحدى الشركات في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، اعترفوا خلالها بتفاصيل واقعة السرقة، لتأمر بعدها النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وحسب اعترافات أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق معهم حول تفاصيل الواقعة، فإنهم اتفقوا سوياً على سرقة مواد البناء من موقع عمل إحدى الشركات في مصر القديمة، وانتظروا حتى انتهى العاملين داخلها من أداء عملهم ومغادرة الموقع.

وتسلل المتهمون في وقت متأخر من الليل، وكسروا كالون البوابة الحديدية للموقع حتى يستطيعوا الدخول، وظل الـ5 أشخاص يبحثون عن مواد البناء وجعمها من الموقع لسرقتها، وبقى الشخص السادس خارج البوابة الحديدية ليُتابع الوضع من الخارج وينبهم حال مشاهدته أي شخص يتقرب منهم، حتى لا ينكشف أمرهم.

واتفق الـ6 متهمين على بيع تلك المسروقات من مواد البناء لأحد التجار، على أن يتقاسموا في النهاية الأموال التي سيجنوها من وراء بيع تلك المسروقات، لكن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم قبل التصرف فيها.

القبض على المتهمين

أعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين، القبض على المتهمين بسرقة مواد البناء من داخل أحد مواقع العمل التابع لإحدى الشركات بمصر القديمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جهته، قال المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين بسرقة مواد البناء ينتظرون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، ما لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك حسب نص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.