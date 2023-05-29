اعترافات عصابة سرقة الهواتف في مدينة نصر: «بنخطفها ونهرب بموتوسيكل»

اعترف المتهمون بسرقة الهواتف المحمولة في مدينة نصر بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، بارتكاب عدة وقائع بأسلوب الخطف، وأمرت جهات التحقيق، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهمون بأقوالهم أمام النيابة العامة قائلين: «كونا تشكيل عصابي عشان نسرق تليفونات الناس ونبيعها ونحقق ربح من وراها».

4 وقائع سرقة بالأسلوب نفسه

وأضاف أحد المتهمين أنّ أحدهم كان يترصد للضحية التي يقوم بسرقتها، ويأتي الآخر على دراجة نارية، ويقوم بخطف الهاتف في أثناء تحدثهم به عن طريق أسلوب الخطف، ويفرون هاربين.

وتابع المتهم الآخر اعترافاته قائلًا: «كررنا الواقعة دي 4 مرات قبل كده بنفس الأسلوب، وكنا بنبيع الحاجة ومحدش بيمسكنا، وكان معانا موتوسيكل من غير نمر».

ضبط المتهمين

قام أحد الأشخاص بإبلاغ قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بالقاهرة، حيال سرقة هاتفه المحمول من شخصين على دراجة نارية دون لوحات معدنية.

بالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة وتفريغها، تبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية سابقة سرقا الهاتف المحمول بأسلوب الخطف، وجرى ضبطهما واعترفا بتكوين تشكيل عصابي للسرقة، وارتكابهما 4 وقائع بالأسلوب ذاته.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

قال المحامي محمد ثابت في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.