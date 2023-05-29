«الداخلية» تكشف ملابسات تعرض طفلة للإصابة على يد والدها في القاهرة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تعرض طفلة للتعذيب والإصابة من قبل والدها في القاهرة.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى تحديد الطفلة المذكورة، وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم «تم إسعافها بأحد المستشفيات»، وبسؤالها قررت بقيام والدها بمداومة التعدي عليها بالضرب بالأيدي «نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها».

وباستدعاء والد الطفلة، ومواجهته قرر بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها مدعياً قيامها بسرقة مبالغ مالية منه دون علمه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.