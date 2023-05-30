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ضبط عصابة الدراجات النارية في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
11:13 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية - صورة أرشيفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عناصر تشكيل عصابي ضم 5 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، بينهم 3 عملاء سيئ النية، مقيمون بدائرتي مركز شرطة المنصورة والسنبلاوين وقسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات بأسلوب المغافلة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة المنصورة والستاموني وميت غمر، كما أرشدوا عن 2 دراجة نارية توك توك، وسيارة مقطعة إلى أجزاء حصيلة نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

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