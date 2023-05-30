ضبط عصابة الدراجات النارية في الدقهلية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عناصر تشكيل عصابي ضم 5 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، بينهم 3 عملاء سيئ النية، مقيمون بدائرتي مركز شرطة المنصورة والسنبلاوين وقسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات بأسلوب المغافلة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة المنصورة والستاموني وميت غمر، كما أرشدوا عن 2 دراجة نارية توك توك، وسيارة مقطعة إلى أجزاء حصيلة نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.