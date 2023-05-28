عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الهوية المصرية تتعرض لمحاولات سرقة عبر العصور

قال مصطفى كُريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ هناك إشكالية متعلقة بالهوية المصرية، فهناك من يقول إننا عرب وآخرون يقولون إننا فراعنة، وهناك من يقولون إننا ننتمي إلى حضارة البحر المتوسط، مشددًا على أهمية تجاوز هذا الأمر: «إحنا كل ده، وهذا الأمر يعبر عن ثراء الشخصية المصرية، وده معناه إننا قادرين ناخد من كل ثقافة من دي إيجابيات وسلبيات، ولازم نتصالح مع الهوية زي ما كل واحد فينا بيجي الحياة ويتصالح مع اسمه».

الهوية المصرية تتعرض لمحاولات سرقة عبر العصور المختلفة لأنها غنية

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الهوية المصرية تتعرض لمحاولات سرقة عبر العصور المختلفة لأنها غنية، كما أن كل هوية وطنية لكل مجتمع تتعرض لمثل هذه الأمور، وبخاصة في الحضارات القديمة، لأن أي دولة تحاول ان تبحث لنفسها عن تاريخ، ولما يكون لدينا امتداد حخاري يزيد عن 7 آلاف سنة تغيب أجيال، ويكون من السهل نسبة بعض الأشياء إلى دول أخرى.

تحديات الهوية الوطنية لا تتمثل في السرقة فقط

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تحديات الهوية الوطنية لا تتمثل في السرقة فقط، لدينا تحديات داخلية، مثل الذي يتعلق بتنوع الأنظمة التعليمية، ولو أن لدينا 10 طلاب في مرحلة التعليم الأساسي لن نجد مشتركات بينهم لأن كل منهم يدرس مناهج مختل».