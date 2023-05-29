رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط 3581 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الإثنين 29 مايو 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

العامة لشرطة النقل والمواصلات

ضبطت الإدارة ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1891) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3581) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

 

اقرأ المزيد:

ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط

ضبط 9 أطنان قمح بلدي قبل تهريبها خارج محافظة كفر الشيخ

ضبط 32 طن قمح بالسوق السوداء وإعدام لحوم ودواجن فاسدة بالمنيا

تموين الدقهلية: ضبط 77 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء

حوادث اليوم: ضبط شقة لتصنيع المخدرات.. وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

محافظ المنوفية: ضبط 210 أطنان قمح في شون التجار بشبين الكوم

ضبط 1056 لتر زيت مجهول المصدر في حملة تموينية مكبرة بالشرقية
بقلم محمد بركات