«الصحة» تنظم يوما علميا لتبادل الخبرات مع «طب هانوفر»

نظمت وزارة الصحة والسكان، يومًا علميًا مشتركًا مع كلية طب جامعة هانوفر في ألمانيا، لتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال أورام الكبد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ اليوم العلمي مع «طب هانوفر»، تضمّن حلقة نقاشية شهدت استعراض عدد من الحالات الحرجة لمرضى أورام الكبد، وكيفية التعامل معها وآليات الاكتشاف والتشخيص والعلاج لهؤلاء المرضى في كلا البلدين.

تبادل الآراء

وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق، نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ورئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنّ النقاش ساهم في تبادل الآراء العلمية بين الخبراء العاملين بمراكز الأورام ووحدات الفيروسات الكبدية التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وكلية طب هانوفر، وبمشاركة 120 طبيبًا مصريًا أون لاين.

مكافحة الفيروسات

وأضاف الدكتور محمد عبدالله، المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنّ اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية المقرر عقدها مع الخبراء والجهات العالمية لاستعراض الرؤى المختلفة، وتبادل الآراء حول الفرق المصرية ونظرائهم الأجانب في مجال الأورام والفيروسات الكبدية.