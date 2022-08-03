بدء التشغيل التجريبي لجهاز «الميكروويف» لعلاج أورام الكبد بأسوان

أكد الدكتور محمد شوقي الموافي، مدير مركز أورام أسوان، أن المتخصصين بالمركز بدأوا في التشغيل التجريبي والتدريب العملي على جهاز الميكروويف وهو الأول من نوعه بمحافظة أسوان لعلاج أورام الكبد، وذلك عقب استلام المركز للجهاز مباشرة.

تقنية علاج أورام الكبد

وتابع «الموافي»، تعد هذه التقنية من أحدث تقنيات العلاج لأورام الكبد بمصر والعالم وتم استحداثها بمركز أورام أسوان لعلاج مرضى أورام الكبد بمحافظة أسوان ومرضى جنوب الصعيد، ويضاف لسجل الخدمات المتميزة التي يقدمها المركز لأهالي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

إجراء أول حالة حقن شرياني بأسوان

على جانب متصل، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أجريت اليوم أول حالة حقن شرياني لورم خبيث بالكبد بالقساطر متناهية الصغر في مركز أورام أسوان، وتم تشغيل قسم المناظير وإجراء جميع حالات العينات تحت الأشعة علاوة على إجراء أول حالة حقن شرياني بمركز أورام أسوان.

فريق العمل

وضم فريق العمل الدكتور علي السعيد استشاري الأشعة التداخلية، والدكتور هشام العشري نائب أشعة تشخيصية، وأسماء حسين مشرفة العمليات.

30 مواطنًا بلقاء أسوان الجماهيري

وفى إطار آخر فقد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بثلاثين مواطنًا اليوم بديوان عام المحافظة لعرض مطالبهم وشكواهم وسماع مقترحاتهم خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقد كل يوم أربعاء بديوان عام محافظة أسوان كما أوصى محافظ أسوان الجهات المعنية بمتابعة الشكاوى.