بنك التعمير والإسكان: 107% نموا في الأرباح خلال الربع الأول من 2023

كشفت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان الحكومي، عن تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من عام 2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي الأرباح لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو قدرها 107%.

وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من 2023، والذي يعكس الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية واستراتيجية التطوير التي تبناها البنك بمحاورها الرئيسية، ما مكنه من تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي للإيرادات وصافي الأرباح، وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 96% لتسجل 2.6 مليار جنيه، حيث سجل صافي الربح 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 107% خلال الربع الأول من عام 2023، موضحا أنّ هذا النمو القوي جاء على خلفية توسع البنك بأنشطته التجارية، إلى جانب حرصه على وضع العملاء على رأس أولوياته في مختلف قطاعات البنك.

نمو الأرباح خلال الربع الأول

وأضاف غانم أنّ البنك تمكن في مواصلة تعزيز الأصول الخاصة به، حيث ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ ليصل إلى 116 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو تصل إلى 12%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 9.2% خلال الربع الأول العام الجاري مقابل 7.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، ونوه غانم بأنّ النمو يعكس نجاح البنك في إدارة هيكل محفظة التمويلات الخاصة به، وتقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة مع ضبط نسبة الأصول إلى الالتزامات.

جهود بنك التعمير والإسكان

وأشاد غانم بجهود البنك المبذولة للتوسع بمحفظة عملاء البنك من الشركات وترسيخ مكانته في قطاع إقراض الشركات، ما كان له مردوده الإيجابي على ارتفاع إجمالي القروض بمعدل ربع سنوي قدره 3% ليبلغ 39.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023.

وأشار غانم إلى تحقيق ودائع البنك لنسبة نمو ربع سنوي قدرها 8% لتبلغ 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بفضل ارتفاع ودائع الأفراد بنسبة 15% وودائع الشركات بنسبة 5%، ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، مشيرا إلى نجاح البنك في تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2023، وبلغ العائد على متوسط الأصول 4.8% خلال نفس الفترة.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 21.8% متضمنا صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2023، ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 20.7%، بينما بلغ 1.1% للشريحة الثانية.