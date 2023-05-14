شهادة Royal Plus من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصل إلى 17.25%

يقدم بنك التعمير والإسكان أسعار العائد على شهادات الادخار لشهر مايو 2023، من ضمنهم شهادة رويال بلس «Royal Plus»، التي تكون مدتها 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك التعمير والإسكان على شهادة رويال بلس «Royal Plus»، تتميز أن العائد ثابت طول فترة المدة أي الـ 3 سنوات.

تفاصيل شهادة رويال بلس «Royal Plus»

وتكون العملة بالجنيه المصري، ومن لهم الحق في الشراء هم الأفراد الطبيعيون، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء هو مليون جنيه، ومضاعفات الـ 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على شهادة رويال بلس «Royal Plus»

وعن أسعار العائد لشهادة رويال بلس «Royal Plus»، يحصل صاحبها على 16.25% شهريًا، أو 17.25% سنويًا، حسب رغبة العميل.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من بنك التعمير والإسكان، ويكون سعر الاسترداد في حال كان من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى بنسبة 6%، والسنة الثانية للشهادة 5%، والسنة الثالثة 4%.