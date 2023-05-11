أسعار العائد على حساب «بيزنس» من بنك التعمير والإسكان.. إليك التفاصيل

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الحسابات لشهر مايو 2023، من بينها حساب توفير بيزنس، والحد الأدنى للحساب ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك التعمير والإسكان على حساب توفير بيزنس، فإن الحساب يجمع بين مميزات حساب التوفير والجاري.

تفاصيل حساب توفير بيزنس

وحساب توفير بيزنس له عائد متدرج، أي عندما يزيد الإيداع يزيد العائد، ويتيح بنك التعمير والإسكان إصدار دفتر شيكات من خلاله كما يمنح عائدًا متميزًا بدورية شهرية على أدنى رصيد خلال الشهر.

أسعار العائد على حساب توفير بيزنس

وسعر العائد على حساب توفير بيزنس، يجري الاحتساب بداية من 5 آلاف جنيه، ويكون العائد 2%، وبالنسبة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه 4.5%، ومن 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 5.5%، ومن 500 ألف فأكثر 6.5%.

ويطلب بنك التعمير والإسكان من العميل لفتح حساب بيزنس بطاقة الرقم القومي، وصورة مرافق، ومستند إثبات جهة العمل أو البطاقة الضريبية، ونموذج الوقيعات الخاص بالعميل.