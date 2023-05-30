وضع حجر أساس مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد له، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري بقنا.

تطوير كورنيش النيل في قنا

وبحسب بيان محافظة قنا، قال «الداودي»، إن مشروع تطوير كورنيش النيل قنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، ويُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه المحافظة، فضلًا عن أنه يعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.

استشاري يصمم كورنيش النيل بقنا

وأشار إلى أنه تم الاستعانة باستشارى متخصص لوضع تصميم الكورنيش، يتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى وحمامات عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.

الاهتمام بالمظهر الحضاري

ووجه محافظ قنا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع للتأكيد على الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى، لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، مشددا على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد.