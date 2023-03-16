الأم المثالية في التمكين الاقتصادي: «كافحت من أجل أبنائي»

عمت الفرحة بين أسرة، مريم شاوول جورجيوس مغاريوس، على خبر فوزها بلقب الأم المثالية الأولى على الجمهورية في التمكين الاقتصادي، في مسابقة الأم المثالية، والمقيمة في قرية العزب المصري في مركز دشنا شمال محافظة قنا.

الأم المثالية 2023 بقنا: سعيدة بفوزي بالمسابقة

وقالت السيدة «مريم»، إن فرحتها كبيرة بسبب هذا الخبر السعيد، لفوزها بالأم المثالية في التمكين الاقتصادي في مسابقة الأم المثالية 2023 على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذا نتاج سنوات من التعب والمشقة في تربية أسرة فاضلة من «عرق جبينها» خاصة بعد وفاة زوجها.

وأضافت في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن حياتها كانت مستقرة والزوج كان يعمل ممرض في إحدى الوحدات الصحية بإحدى القرى المجاورة في مركز دشنا بمحافظة قنا، ولكنه أصيب بمرض مزمن وتوفي على إثره تاركاً لي حملا ثقيلا في تربية الأبناء.

وتابعت: كان أطفالي، بيتر ريمون كان في عمر 11 عاما، ومارينا كانت في عمر 8 سنوات، وكانت الوفاة في عام 2006، وحصلت على مشروع ماكينة لحياكة الملابس بالتقسيط»، وتعلمت عليها لتعينها في تلبية احتياجات ومتطلبات أبنائها في التعليم.

وأوضحت: الحمدلله تمكنت من التغلب على ظروف المعيشة وعلمت ابني وبنتي، حيث التحق الابن الأكبر بكلية الهندسة، والبنت بكلية الطب البيطري، حتى أصبحت طبيبة بيطرية بالقرية.

ودعت الفائزة بمسابقة أم التمكين الاقتصادي، في مسابقة الأم المثالية، لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، أن ينصرها الله وأن يعم الرخاء تحت قيادتها، موجهة الشكر للدولة على الاهتمام بالسيدات المثابرات في تربية أبنائها أفضل تربية.

وقال بيتر ريمون، ابنها الأكبر: أمي تستحق الكثير وأن فوزها ضمن الأم المثالية تكريم بسيط بالنسبة لها، إنها كافحت من أجلي ومن أجل شقيقتي، حتى وصلنا إلى هذه المكانة العلمية والوظيفية.

وتابع أنه اتفق مع شقيقته لجمع ملف المسابقة للأم المثالية، وقمنا بتقديمه في وحدة التضامن الاجتماعي بقرية العطيات في العزب المصري، والحمدلله فازت والدتي في المسابقة.