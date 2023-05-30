انطلاق الاجتماع الـ69 للمجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة

انطلق منذ قليل اجتماع الـ69 للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتور هشام عزمي امي المجلس الأعلى للثقافة وباكتمال النصاب القانوني بحضور 41 عضوا.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الاجتماع يشهد التصويت على جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ لتؤكد على ما توليه الدولة للمبدعين في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك لما تمثله الثقافة من دور كبير في بناء الإنسان المصري ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أعضاء المجلس المشاركون في الاجتماع

ومن بين أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور نبيل عبدالفتاح والدكتور سعد الدين الهلالي، والدكتورة عواطف عبد الرحمن، بالإضافة الى رؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

ومن المقرر أن يتبع هذا الاجتماع استراحة قصيرة يعقبها جلسة التصويت على جوائز الدولة النيل والتقدير والتفوق والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 2023.