وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2023.. اليوم

تعقد وزارة الثقافة في غضون ساعات، اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـتاسع والستين برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2023، «النيل»، للمصريين والعرب، و«التقديرية والتفوق والتشجيعية»، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في الاجتماع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس وأعضاء المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار أسماء الفائزين بالجوائز لهذا العام، وتشمل جوائز الدولة 2023، ما يلي:

1- جائزة الدولة للنيل:

*جائزة النيل للمبدعين المصريين: تُمنح لثلاثة فائزين في ثلاثة أفرع: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

* جائزة النيل للمبدعين المصريين: تُمنح لمرشح عربي واحد.

2- جائزة الدولة التقديرية:

وتمنح لـ 10 فائزين في ثلاثة أفرع على النحو التالي:

3 فائزين بجائزة الدولة في الفنون

3 فائزين بجائزة الدولة في الآداب

4 فائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية

3- جائزة الدولة للتفوق

وتمنح لـ 7 فائزين في ثلاثة أفرع على النحو التالي:

2 فائزين بجائزة الدولة في الفنون.

2 فائزين بجائزة الدولة في الآداب.

3 فائزين بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية.

وتشمل القوائم القصيرة النهائية المرشحة لجوائز الدولة 2023