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وزيرة الثقافة تشهد انطلاق مهرجان الطبول والفنون التراثية 2023 (صور)

كتب:

إلهام الكردوسي
11:55 م | السبت 27 مايو 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني

الدكتورة نيفين الكيلاني

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انطلاق المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة، الذي يحمل شعار «الطبول من أجل السلام»، وذلك بسور القاهرة الشمالي، وتستمر فعالياته حتى 2 يونيو المقبل.

وفي كلمته، قال الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان: «اليوم تدشن دورة جديدة من المهرجان، لتستمر معه مسيرة من الإبداع والتألق»، مُقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان.

«حوار الطبول من أجل السلام» شعار المهرجان

وأضاف أن المهرجان يؤكد على ثقافة السلام وتفرد شخصية مصر التراثية، من خلال شعاره «حوار الطبول من أجل السلام»، مؤكدا أن استمرار المهرجان لمدة 10 سنوات وجذب آلاف الجماهير الداعمين له، أكبر دليل على نجاح المهرجان، ودليل على التواصل الإنساني والتلاحم مع فنون ثقافات الشعوب.

الدول المشاركة في المهرجان 

يشارك في الدورة العاشرة من المهرجان دول «اليونان، الهند، بنجلاديش، سيريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، مصر»، وتُقام الفعاليات في «سور القاهرة الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، بيت السناري بالسيدة زينب». 

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي