وزير الصحة: تدريب كوادر فلسطينية طبية ببعض التخصصات الدقيقة في مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إنَّ التواصل بين وزارة الصحة في فلسطين ووزارة الصحة بمصر مستمر، سواء من خلال الدعم المتكامل لكل الاحتياجات التي يحتاجها الكيان الفلسطيني من لقاحات وتدريب وكوادر طبية وأدوية ومعدات، مشددًا على أنَّ مصر وفلسطين تربطهما علاقات تعود إلى تاريخ طويل من العمل المشترك، ودائمًا نتواصل مع الجانب الفلسطيني وننسق فيما بيننا للمحافل الدولية حتى يكون هناك تنسيق مصري فلسطيني في كل المحافل الخاصة بمنظمات الصحة والمؤسسات الدولية المعنية بالصحة العامة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نظيرته الفلسطينية، أنَّه خلال زيارة وزيرة الصحة الفلسطينية لمصر جرى النقاش حول الطلبات الخاصة بقطاع الصحة الفلسطيني من أهمية تدريب الكوادر الفلسطينية على بعض التخصصات الدقيقة داخل المستشفيات والمراكز والمعاهد الخاصة بوزارة الصحة والسكان هذا بجانب توفير بعض الأمصال والاحتياجات الدوائية من المنتجات المصرية الخاصة بدولة فلسطين.

وشرح «عبدالغفار» أنَّ هناك تضامن كامل مع ما يعانيه قطاع الصحة الفلسطيني من صعوبات وتحديات كثيرة، إذ يجرى التشاور حول كيفية تخطي كل هذه التحديات.