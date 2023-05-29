وزير الصحة: إدراج زمالة القبالة ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبان، وذلك اليوم الإثنين، على هامش مشاركة الوزير في المنتدى الإقليمي للقبالة، الذي يعقد في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تبادلا الرؤى والأفكار بشأن محاور المؤتمر الدولي للصحة والسكان، المقرر إقامته في سبتمبر 2023، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دعم القطاع الصحي

وتابع «عبدالغفار»، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ما جرى إنجازه في مشروع دعم سياسات القطاع الصحي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف دعم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي بما يضمن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة وضع القابلات بمصر، والخطط المستقبلية الخاصة بهم، فضلاً عن مناقشة المستجدات التي تتخذها الوزارة فيما يخص الارتقاء بمهنة القبالة، ومن بينها تشكيل اللجنة العليا للقبالة التي تستهدف تحديث ومتابعة المهام الوظيفية للقابلات من أجل تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية ورفع معدلات الولادات الطبيعية، وذلك لجميع فئات التمريض المرخص لهن بمزاولة «القبالة».

رفع كفاءة القابلات

وقال «عبدالغفار»، إن الوزير أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على رفع كفاءة القابلات ضمن منظومة العمل من خلال توفير وتحديث التدريبات المختلفة للقابلات في جميع محافظات الجمهورية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، موضحا أنه تم إدراج تخصص زمالة القبالة، ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية، فضلاً عن إدراج دبلوم القبالة ضمن تخصصات البورد العربي، وإدراج تخصصات القبالة للماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول استعراض نتائج التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يخص استخدام التسويق الاجتماعي للصحة الإنجابية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ذات السياق لرفع الوعي المجتمعي تجاه الصحة الإنجابية، بما يضمن استكمال ما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات لتوفير وسائل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق النائية والمحرومة.