وزيرة الصحة الفلسطينية: نحن بحاجة إلى دعم القطاع الصحي وتدريب كوادره

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية: «يجمعنا بمصر علاقات تاريخية ليس من الآن ولكن منذ قديم الأزل، وهذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كل الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية الصحة، جلسنا مع وزير الصحة سابقا على هامش اجتماع مجلس الوزراء الصحة العرب، إذ كنا ننسق المواقف وطبيعة العمل على مستوى العالم العربي وأيضا على مستوى ثنائي مصري فلسطيني».

وأضافت «مي الكيلة»، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي، «ننتظر توقيع اتفاقية هامة كوننا بحاجة إلى تدريب الكوادر الفلسطينية الهامة خاصة تدريب قصير ومتوسط المدى»، مشيرة إلى أنَّه تمّ الاتفاق عليها ومنتظرين أن تتخذ الاتفاقية مجراها الطبيعي من أجل التوقيع عليها والتعاون في ملف اللقاحات وغيرها من الموضوعات كتبادل الخبرات وبروتكولات.

وتابعت أنَّ القطاع الصحي الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة للغاية من خلال هذا الاحتلال الذي يبطش أبناء الشعب الفلسطيني في القرى والمدن ولا يحترم أي نوع من الاتفاقيات الدولية، مؤكّدة أنَّهم بحاجة إلى دعم والدول الشقيقة على رأسهم مصر من أجل دعم القطاع الصحي الذي يواجه عدد كبير من الجرحى والشهداء يوميًا.

ووجهت الشكر لوزير الصحة خالد عبدالغفار وللدولة المصرية، على مساندتها في المحافل الدولة وتفهمها لموضوع الاتفاقية المقرر توقيعها قريبًا من أجل دعم القطاع الصحي الفلسطيني.