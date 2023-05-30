تفاصيل إصابة 90 عاملا باختناق في مصنع بالمنوفية.. حالتهم مستقرة

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي وعدد من المستشفيات في محافظة المنوفية، عددًا من العمال مصابين بحالة اختناق نتيحة استنشاق الأدخنة، في المنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، إذ تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى المكان، وجرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم، والاطمئنان علي حالتهم الصحية.

مصدر طبي يكشف تفاصيل الإصابات بين العمال

وأكد مصدر طبي مسؤول في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إصابة عدد من العمال باختناق في أحد المناطق الصناعية الحرة بمدينة شبين الكوم، وجرى إحالتهم إلى المستشفى التعليمي وبعض المستشفيات الأخرى لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

90 مصاب في الحادث

وأضاف المصدر، أن عدد المصابين باختناق حتى الآن بلغ 90 شخصًا، موضحا أن حالتهم الصحية مستقرة والإصابات بسيطة، والأطقم الطبية تتعامل بشكل فوري مع الحالات بشكل سريع، وبعض المصابين خرجوا من المستشفى.

وانتقل إلى مكان للواقعة، عدد من الجهات التنفيذية والأمنية والحماية المدنية، للوقوف على أسباب الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.