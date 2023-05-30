مقتل شخص في مشاجرة بمحافظة المنوفية

شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مقتل شخص أثناء مشاجرة مع آخر في قرية شبرا بخوم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الجريمة، وسؤال شهود العيان، كمل تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز قويسنا.

القبض على المتهم في واقعة القتل بمركز قويسنا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين مقتل شخص يدعى «ا.ع» أثناء مشاجرة مع آخر في محيط الوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم بدائؤة المركز، حيث تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في القضية.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمقتل شخص في مشاجرة مع آخر وفق التحقيقات الأولية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها في الواقعة وكشف ملابساتها.

قانوني يوضح عقوبة القتل أثناء مشاجرة

في السياق، قال محمد مسلم المحامي، إن عقوبة القتل تتراويح بين الحبس والإعدم شنقا وفق ملابسات القضية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود مشاجرة تسببت في الوفاة قد تكون عقوبة المتهم هي الحبس مدة تصل إلى 7 سنوات وقد تزيد عن ذلك.