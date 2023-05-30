بدائل الثانوية العامة 2023.. كيف تلتحق بمدرسة توشيبا العربي في المنوفية؟

تعد مدرسة توشيبا العربي من أهم المدراس التي يقبل عليها طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، نظرًا لكونها من أهم بدائل الثانوية العامة، وتهتم بالتركيز على الجانب العملي لتخريج عمالة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتضم عددًا من الأقسام بينها: التكييف والتبريد، وميكانيكا، وتركيبات، وكهرباء.

مميزات مدرسة توشيبا العربي.. وظائف مضمونة

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن مدرسة توشيبا العربي، توفر فرص عمل للخريجين منها بعد تدريبهم داخل المصانع المختلفة، بحيث يكون الطالب مؤهلا لسوق العمل في المجالات المختلفة، كما يتم الاعتماد على نخبة من المعلمين، ونماذج قوية للتدريب الميداني ولجميع الطلاب في المدرسة.

شروط الالتحاق بمدرسة توشيبا العربي في المنوفية

ومن بين الشروط التي تحدد دخول الطلاب بعد الشهادة الإعدادية لمدرسة توشيبا العربي في المنطقة الصناعية بقويسنا، بخلاف الحصول علي الحد الأدنى من المجموع المحدد، هو أن يجتاز الطالب اختبار القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، ويتم تحديد كافة التفاصيل بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.