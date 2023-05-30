كيفية إلغاء تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض.. «الإسكان» توضح

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن مجموعة من التسهيلات المتنوعة، لتيسير مختلف الاجراءات، التي من أبرزها كيفية إلغاء تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض، وهذا ما ستوضحه بوابة «الوطن» في السطور التالية.

إلغاء تخصيص قطعة أرض أو شقة

ووفقًا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نرصد إلغاء تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية:

1- إنشاء حساب على البوابة الخدمات الإلكترونية.

2- تقديم طلب من خلال حساب بوابة الخدمات الإلكترونية من هنــــــا.

المستندات المطلوبة لإلغاء تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية

وذكرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، المستندات المطلوبة لإلغاء تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض، وهي:

1- تسليم من الرسومات المعتمدة في حال وجودها.

2- تسليم أصل إيصالات السداد.

3- تسليم أصل مذكرة فقد القرار من القسم أو أصل محضر الاستلام.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية، يأتي من خلال تقديم طلب للمتقدم لإنشاء حساب بها، لمرة واحدة بداية من غد الثلاثاء 1 يونيو، مشددًا على أن هذه الخدمات موفرة للمخصص له الأرض أو الوحدة السكنية نفسه، وليس للتوكيلات.

وتابع الجزار بأنّ البوابة الإلكترونية للخدمات، تأتي في إطار تحول الدولة للرقمنة، لتسهيل الخدمات على المواطنين، لتحقيق رؤية مصر 2030.