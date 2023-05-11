خطوات معرفة فرص الاستثمار في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فرص استثمار في الأراضي، عبر بوابة خدمات المستثمرين لحجز الأراضي، في إطار حرص الهيئة على تسهيل خدماتها، ودفع الاستثمار وعجلة التنمية في المدن الجديدة.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات معرفة الفرص الاستثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين لهيئة المجتمعات العمرانية.

خطوات استعراض الفرص الاستثمارية

- الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين من هنـــــــــــا.

- الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة.

- تسجيل حساب الشخص المستثمر.

- التأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله.

- إضافة بيانات الشركة الخاصة بالمستثمر.

- لا يتم قبول بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية.

- اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.

- رفع جميع المستندات المالية والفنية المطلوبة.

- استكمال ملء البيانات.

ولفتت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الفرص الاستثمارية التي تحرص هيئة المجتمعات العمرانية على إتاحتها، تتوفر شهريًا في المدن الجديدة، وتبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، بعرض 25 قطعة أرض بأنشطة ومساعات مختلفة، في المدن التالية «الشروق، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد».