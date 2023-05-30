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وزير الإسكان يبحث سبل تعزيز المشروعات مع اتحاد المستثمرين

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين «اتحاد المستثمرين»، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين، وناقشهم فيها، مؤكدا أنّ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.

آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ عام 2019، وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى بالجنيه المصرى، أو الدولار الأمريكي، وفقا لضوابط محددة تحقق الشفافية، وتتيح الفرصة لجميع المستثمرين للحصول على الأراضي وإقامة مشروعاتهم، وقد حققت هذه الآليات نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، ولقيت استجابة واسعة من المستثمرين.

من جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين «اتحاد المستثمرين»، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم ومساندة المستثمرين، لتحقيق التنمية المنشودة بالمدن الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.