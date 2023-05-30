«إسكان النواب»: تطوير العشوائيات إنجاز حقيقي على الأرض

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إن تطوير العشوائيات من أهم وأبرز الملفات، مؤكدا أنه إنجاز حقيقي على الأرض، لم يغير أماكن فقط، بل صفات وخصائص قاطني هذه المناطق أيضا، ومن ثم التطوير يهدف لتحسين خصائص المنطقة والبشر في الوقت ذاته.

النائبة مها عبد الناصر: الجميع لا يريد استمرار العشوائيات

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن الجميع لا يريد استمرار بعض المناطق العشوائية القائمة، لكن هناك مطالب بضرورة أن يكون لدى المحافظات رؤية شاملة حول كيفية وآلية التخطيط لتطوير هذه المناطق المرتقبة، ويكون هناك توافق تام بشأن التطوير.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مهـا عبدالناصر، بشأن دراسة وإصدار ما يلزم من توصيات بشأن قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالموافقة على إعادة تخطيط 9 مناطق على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن الهيئة تقوم بتشجيع الأشخاص للحصول على شغل، والهيئة تعمل على الأرض بشكل جاد منذ 50 عاما، وفقا لما هو متاح سواء من قوة بشرية أو اعتمادات مالية .