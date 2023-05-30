«اقتصادية النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023-2024.

وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و267 مليون للعام المالي الجديد، مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وبلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد، مقابل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

موازنة الهيئة

واكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنّ موازنة الهيئة تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاض المصروفات.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، مستشار رئيس الهيئة.