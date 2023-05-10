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«النواب» يوافق على اعتماد الحساب الختامي لغرفته عن العام المالي 2021-2022

كتب:

ولاء نعمه الله
01:53 م | الأربعاء 10 مايو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن العام المالي 2022-2021 بابا بابا، بواقع 926 مليون جنيه، وشملت الأبواب تخصيص 488 مليون لشراء السلع والخدمات، والأصول غير المالية والاستثمارات بواقع 24 مليون جنيه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021-2022، وأحال المجلس التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.