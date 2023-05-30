إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك دولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط والفتح ومنفلوط ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للإزالات والتي بدأت في 27 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو المقبل.

وأوضح المحافظ أنه جرى إزالة أيضا 26 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة مباني بمساحة 1584 مترمربع، فضلا عن إزالة 3 حالات بالمباني على أراضي زراعة خاصة بمساحة 260 مترمربع بمراكز أسيوط والفتح ومنفلوط.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

التصدي لكل التعديات

وأكد أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم، وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على المجاري المائية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أول بأول.