حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، وشدد على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة، من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق.

لجان لمتابعة القطاعات الخدمية

وفي هذا السياق، شكل المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، لجانا لمتابعة القطاعات الخدمية «التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة»، للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين، وجرى شن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة صان الحجر لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنّ جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة، أسفرت عن كشف عدم تواجد 86 من العاملين بمستشفى الحسينية المركزي، وعدم تواجد 17 من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، وعدم تواجد 15 من العاملين بالمركز الطبي بمدينة صان الحجر، وعدم تواجد 2 من العاملين بالوحدة الصحية بمدينة صان الحجر البحرية، وعدم تواجد 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية البرادعية التابعة لمدينة صان الحجر.

وجرى ضبط مخالفات لعدد 4 عيادات طبية خاصة بمعرفة لجنة العلاج الحر، وضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية، وبالمرور على صيدلية ومطبخ مستشفى الحسينية المركزي، تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية وتم إعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة، وكذلك عدم الالتزام بشروط مكافحة العدوى وعدم التخزين الجيد لبعض أصناف الأغذية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

كما تبيّن وجود 14 جهازا معطلا بمستشفى الحسينية المركزي «حضانة - صدمات - تعقيم روسي- ماكينه كلى - جهاز صوره دم - جهاز كيمياء الدم»، إضافة إلى تعطل جهازي تكييف، وجرى مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنّه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية، وضبط 10 مخالفات تنوعت بين عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية، والتحفظ على 46 صنفا بمعارض أدوية بيطرية مختلفة.

وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها على بعض الجمعيات الزراعية بمدينة صان الحجر، عن كشف عدم تواجد أي من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية المساعيد كذلك الجمعية الزراعية بناحية الناصرية التابعين لمدينة صان الحجر.