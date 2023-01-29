«الرقابة الإدارية» تستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض الكتاب غدا

تنظم هيئة الرقابة الإدارية، لقاءات جماهيرية مع رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ54 للمعرض، تحت شعار «شارك.. حاور.. تفاعل».

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030

وإيمانا من الرقابة الإدارية بأهمية المشاركة المجتمعية في جهود منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، تستضيف قاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، ندوة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030».

وتناقش الندوة التي تديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التي أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالإضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التي تحقق أهداف الدولة في هذا الملف بحضور عدد من الخبراء المعنيين.

شفافية تامة في عرض ما تحقق من أهداف الاستراتيجية

ويمثل اللقاء الجماهيري المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من أهداف الاستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك تحديات التنفيذ تفعيلا لمبادئ الحوكمة.

وللاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الأولى والثانية والثالثة وتقارير المتابعة من هنا.