انطلاق ندوة الرقابة الإدارية عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض الكتاب

انطلقت منذ قليل بمعرض الكتاب ندوة «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المرحلة الثالثة، 2023- 2030»، التي تنظم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية.

دور الهيئة في مكافحة الفساد

وتحدث الدكتور خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن دور الهيئة في مكافحة الفساد، قائلا إن عملية مكافحة الفساد تشاركية بين عدة جهات مصرية، ودولية، مشيرا إلى مصر تبنت الاستراتيجية منذ 2014 وعلى مدار 8 سنوات، لمنع ومكافحة الفساد، وتمضي في تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية.

جهود الدولة في مكافحة الفساد

وعرضت الندوة فيلما تسجيليا لعرض جهود الدولة في مكافحة الفساد، استعرض منهجية عمل الاستراتيجية والاهداف، والنجاحات والطموحات التي تسعى إليها الدولة المصرية، وكذلك مجالات تعاون الاستراتيجية مع الجهات المناظرة في الدول الأخرى.

وتحدث وكيل الرقابة الإدارية، عن منهجية إعداد المرحلة الثالثة، التي جرى إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي، موضحا أن إعداد مراحل الاستراتيجية جرى بخطة لمدة سنة كاملة، وبعد الاطلاع على تجارب العالم والأمم المتحدة، وتلتها مرحلة التقييم والتحليل ومتابعة تقارير المنظمات ذات الصلة ونتائجها.

وتابع: «في المرحلة الثالثة جاءت مرحلة صياغة الاستراتيجية، ثم أخيرا مرحلة الإطلاق بالتشارك مع كل فئات المجتمع والدولة المصرية، وجرى الإطلاق تحت رعاية الرئيس السيسي».

وعن أهداف الاستراتيجية، قال: «جهاز إداري كفء وبنية تشريعية، وكذلك جهات قادرة على مكافحة الفساد، وإنقاذ القانون، ومجتمع واع بمخاطر الفساد، واخيرا تعاون دولي وإقليمي»، مشيرا إلى أن خلق جهاز كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، يعد أبرز الأهداف التي تعمل عليها الاستراتيجية.

المشاركون في الندوة

وشارك في الندوة كل من اللواء الدكتور محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمستشار الدكتور أحمد الضبع ممثل وزارة العدل، والدكتور خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية.