موعد عيد الأضحى في المغرب 2023.. «هلال ذي الحجة يحسم الأمر»

مع إعلان المملكة العربية السعودية، استقبال أولى رحلات الحج 1444، بدءا من شهر ذي القعدة الجاري، ينتظر المسلمون حول العالم موعد عيد الأضحى المبارك، والمرتبط بتوقيت أداء مناسك الحج، فيما يتساءل المسلمون في الرباط عن موعد عيد الأضحى في المغرب 2023.

ولمعرفة موعد عيد الأضحى في المغرب 2023، لا بد من تحديد موعد وقفة عرفات، الركن الأعظم في الحج أولا في التاريخ الميلادي، والموافق التاسع من شهر ذي الحجة، وفقا للتاريخ الهجري، ولتحديد موعد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحي في المغرب 2023 يجب تحديد أول ايام شهر ذي الحجة أولا.

موعد عيد الأضحى في المغرب 2023

وتتحرى المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، وفى حالة ثبوت رؤية الهلال يجرى الإعلان عن بدء الشهر.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون الاثنين الموافق التاسع عشر من يونيو المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، الموافق السابع والعشرين من يونيو 2023.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في المغرب

ووفقا للشريعة الإسلامية، فإن عيد الأضحى المبارك يلي وقفة عرفات، ولذلك سيوافق موعد عيد الأضحى في المغرب 2023، الأربعاء الثامن والعشرين من يونيو المقبل.

أما عن عدد أيام الإجازات المقررة في المغرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حددت السلطات المغربية الإجازة ابتداء من الاثنين الثامن من ذي الحجة، الموافق السادس والعشرين من يونيو المقبل، وحتى الخميس الحادي عشر من ذي الحجة، الموافق التاسع والعشرين من يونيو 2023.