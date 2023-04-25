سفير المغرب بالخرطوم: الجالية تتواجد ببورتسودان في انتظار تأمين عودتهم بحرا

أكد سفير المغرب في السودان محمد ماء العينين، اليوم الثلاثاء، أن أفراد الجالية المغربية الذين جرى نقلهم من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان في انتظار تأمين عودتهم إلى المغرب، ويتواجدون في أمن وأمان.

تدابير استقبال المغاربة القادمين من السودان

وأوضح السفير، أنه جرى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال أفراد الجالية المغربية في أحسن الظروف بمدينة بورتسودان، مبرزا أنه يجري استقبالهم وتقديم كل الخدمات المرتبطة بالإيواء والمعيشة لهم، زيادة على الاستشارات المرتبطة بالأمور القنصلية.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، يجري تأمين نقل المواطنين المغاربة الذين يناهز عددهم 300 شخص تقريبا انطلاقا من الخرطوم صوب مدينة بورتسودان الساحلية، في انتظار تأمين عودتهم إلى المغرب، مبرزا أن طاقم السفارة المغربية يقوم بإدارة هذه العملية بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وأوضح السفير أنه بعد القافلة البرية الأولى التي وصلت أمس الاثنين، إلى مدينة بورتسودان، من المرتقب أن يصل نحو 80 مواطنا مغربيا، غدا الأربعاء، إلى هذه المدينة، من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى.

ترتيبات الإجلاء

وأفاد بأن البعثة المغربية قامت أيضا بوضع الترتيبات المرتبطة باستقبال طائرتين مغربيتين في إطار إجلاء كل المواطنين المغاربة المقيمين في السودان بناء على تعليمات العاهل المغربي.

ولفت إلى أن سفارة المغرب بالخرطوم اتخذت، بتنسيق كامل مع وزارة الشؤون الخارجية المغربية وكذا مع وزارة الشؤون الخارجية السودانية، مجموعة من الإجراءات شملت إنشاء خلية أزمة على مستوى السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين تواصل فعال مع مختلف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسودان، المكونة من أسر وبعض الطلبة ومن العابرين الذين كانوا في زيارة للسودان خلال الأيام الماضية.