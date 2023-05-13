جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب.. تنطلق 6 يونيو المقبل (صور)

يستعد طلاب البكالوريا في دولة المغرب الشقيقة لأداء الامتحانات في شهر يونيو المقبل، وهي المرحلة التي تعادل الثانوية العامة في المراحل التعليمية المصرية، وتعرف عالمياً بالـ High Schools أو المراحل العليا للتعليم الإلزامي، وبالتالي يبحث العديد من الدارسين عن جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب.

جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب

ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالدولة الشقيقة، فإنَّ جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب، جاء كالتالي:

جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب.. القطب العلمي مسالك تقنية

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب، للقطب العلمي الذي يؤهل لنيل شهادة البكالوريا والالتحاق بتخصصات جامعية ذات صلة بالمسالك العلمية والتقنية، مثل الهندسة والطب.

ووفق جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب، فإنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدورة العادية للسنة النهائية بالبكالوريا والتي تعرف بالثانوية العامة في مصر، تبدأ في 6 يونيو وتنتهي في 8 يونيو المقبل.

جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب.. المسالك المهنية

يوضح جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب للقطب العلمي شعبة المسالك المهنية استمرار الطلاب لأداء الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل، فيما تنقسم إلى فترتين كالآتي:

صباحية تبدأ من 8 صباحاً وتمتد حتى 11 و12 ظهراً، ومسائية تبدأ من 3 عصراً حتى 5 مساء.

جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب.. قطب الآداب

وبحسب جدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب لقطب الآداب والتعليم الأصيل، فعلى الطلاب بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية بمسلكيها الحضور يومي 9 و10 يونيو المقبل خلال فترتين صباحية ومسائية.

يشار إلى أنَّ الدراسة بمرحلة البكالوريا بدولة المغرب، منقسمة إلى عدة شعب، يؤهل الالتحاق بأحدها إلى تخصصات معينة، وأبرزها القطب العلمي والقطب التقني والمهني وقطب الآداب والتعليم الأصيل، وفقاً لجدول امتحانات البكالوريا 2023 في المغرب وموقع الوزارة المغربية للتعليم.