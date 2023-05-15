السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب.. الشروط والتقديم

يبحث الأشخاص في الوقت الحالي عن السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب، الذي يتم فيه دراسة حال الأسر والمواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تقدمها حكومة المملكة المغربية، ويمكن لأي شخص التسجيل، شريطة أن يكون متواجداً على أرض المملكة المغربية.

خطوات السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب

التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب يكون عبر 3 مراحل مختلفة الأولى تشمل الحصول على المعرف الرقمي عبر موقع السجل الوطني للإسكان، والمرحلة الثانية التي يعمل فيها الشخص على إنشاء حساب خاص بها أما المرحلة الثالثة فيتم فيها الدخول إلى الحساب الذي قام الشخص بإنشاءه.

موقع التسجيل في السجل الموحد 2023 في المغرب

ولكي ينتمي الشخص إلى السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب عليه الدخول عبر هذا الموقع https://social.gov.ma، ويضغط الشخص على الزر الموجود في الزاوية اليمنى، ثم يدخل على صفحة التسجيل ويملأ الاستمارة بالمعلومات الشخصية المطلوبة، وبعدها يرسل هذه الاستمارة، ثم يتلقي رسالة عبر بريده الإلكتروني، للتأكد من شخصيته، ومن بعدها يمكن للشخص الدخول إلى الحساب والبدء في التسجيل في الخدمات المقدمة من السجل الاجتماعي الموحد.

مستفيدو السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب

ويمكن لأي شخص التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد 2023 في المغرب بشرط أن يكون مقيم في المغرب حتى إذا لم يكن مغربيا مع الشرط أن يكون معه بطاقة الإقامة، وهذا متاح لأي شخص أياً كان وضعه المهني أو الاجتماعي.