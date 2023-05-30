«اتصالات النواب» توافق بالإجماع على موازنة وزارة الاتصالات للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بالإجماع، على الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في العام المالي الجديد بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي .

رئيس لجنة الاتصالات: الأرقام متزنة وتعبر عن خطط واقعية للوزارة

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، أن الأرقام متزنة وتعبر عن خطط واقعية للوزارة، ونأمل في تطبيق أسس وأولويات تزيد من معدلات النمو وتعمل على الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.

وطالبت النائبة مرثا محروس، بتوضيح واف لعدد من المصروفات الخاصة بمخصصات النظافة والتأمين، إضافة إلى توضيح لخطة الوزارة عن التدريب ومخصصات ومساهمات الوزارة في برامج حياة كريمة وغيرها.

وتساءلت مرثا محروس، عن خطط الوزارة من تأجير المنشآت والقرى التكنولوجية والقرية الذكية والعوائد المقررة في ذلك، ولماذا لا يتم التحويل باللغة العربية الصحيحة وليس العامية؟، وطلبت تحويل اللغة الأجنبية إلى لغة عربية فصحى، وهذا ما أكد مسؤولو وزارة الاتصالات أنه موجود بالفعل.

مبادرة مصر الرقمية

وتحدث مسؤولو الوزارة عن مبادرة مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وهي أكاديمية تعمل على ملف ذوي الإعاقة مع جهات مختلفة في الدولة.

وأكدوا أن عمل الأكاديمية يقوم على تطوير التكنولوجيا مثل الأطراف الصناعية، ويجري إنشاء مركز به معامل متطورة متاحة للباحثين، بدعم من الوزارة، لدعم هذه الصناعة .