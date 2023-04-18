أسعار البن ترتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر عالميا.. اعرف السبب

وسعت العقود الآجلة لبن أرابيكا اتجاهها الصعودي إلى 1.96 دولار للرطل في أبريل الجاري، لتغلق عند أعلى مستوى لها في 6 أشهر، وسط مخاوف مستمرة بشأن شح الإمدادات عالمياً.

انخفاض مخزونات قهوة أرابيكا

وأظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات قهوة أرابيكا التي رصدتها منظمة البن الدولية (ICO) إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر عند 710687 كيس.

ثاني أكبر منتج لحبوب الأرابيكا في العالم

وأفاد اتحاد مزارعي البن في كولومبيا أن صادرات البن في شهر مارس في كولومبيا، ثاني أكبر منتج لحبوب الأرابيكا في العالم، انخفضت بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 906،000 كيس.

عجز قوي في المعروض في سوق البن

في البرازيل، قلصت منظمة البن الدولية (ICO) أيضًا توقعاتها لمحصول أرابيكا في البلاد إلى 38.5 مليون كيس في عام 2023. وفي الوقت نفسه، توقعت منظمة البن الدولية (ICO) عامًا آخر من عجز قوي في المعروض في سوق البن، مع عجز قدره 7.3 مليون كيس، بشكل رئيسي بسبب مشاكل محصول أرابيكا في كبار المنتجين في أمريكا اللاتينية.

توقعات بتراجع السعر العالمي

تاريخيا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع تداول القهوة عند 176.49 دولار أمريكي / رطل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1.60.29 دولار للرطل في غضون 12 شهرًا.