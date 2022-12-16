لمحبي القهوة والشاي.. خطوات بسيطة لزراعة البن على سطح المنزل

الشاي والقهوة مشروبان أساسيان لدى المصريين، والمفاجأة أنه يمكن زراعة نبات الشاي والبن، وتحقق منهما أرباحًا جيدة، وفق ما أكده زكي الحلواني، صاحب أحد المشاتل، موضحا أن الخطوات بسيطة وغير مكلفة، ومتوفرة في كل منزل، إضافة إلى توفير مساحات خضراء وهواء نقي وبيئة نظيفة تحد من الانبعاثات.

كيفية زراعة أشجار البن

وقال «الحلواني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن زراعة أشجار البن بأنواع مختلفة، ولكن تحتاج إلى تربة جافة سواء صحراوية أو تربة طينية خصبة، ولكنها لا تحتاج إلى المياه الكثيرة ويحتاج دائمًا أن يكون متعطشًا، مضيفا أنه يتم ري أشجار البن مرتين في الأسبوع: «هتشرب أحلى غنجان قهوة وشاي من صنع إيديك».

وتابع، أشجار البن تتميز بسرعة إنتاجها، بالإضافة إلى كمية إنتاج الشجرة الواحدة في العام الواحد، حيث يصل إنتاج الشجرة إلى 15 كيلو من البن في العام وهذا يمثل منسوب جيدًا للتربح من أشجار البن، ويعد مشروع صغير لا يحتاج إلى مساحات كبيرة ويوفر ربح ممتاز لهواة الزراعة، ويمكن زراعته داخل المنازل وعلى الأسطح .

الشاي الأزرق وكيفية زراعته

وأوضح، أن الشاي الأزرق وهو نوع جديد يشبه في محتواه وفوائده الشاي الأخضر والذي يستخدمه الأشخاص للتخسيس وفقدان الوزن، فالشاي الأزرق عبارة عن شجرة صغيرة سهلة الزراعة حيث يمكن زراعتها في الأرض الرملية أو الأرض الخصبة الطينية حيث أنه يتكيف مع أنواع التربة المختلفة وهذا ما يميزه.

وأشار إلى نه ينتج ثماره في ذات شهر زراعته مما يجعله ثمرة محببة لعشاق الزراعة حيث أن شجرة واحدة تكفي استخدام المنزل على مدار العام، موضحا أن مشروب الشاي الأزرق يساعد علي تخسيس منطقة البطن.